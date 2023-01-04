Власти Запорожской области заявили о гибели пяти человек при обстреле Васильевки

При обстреле города Васильевки в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины погибли пять человек и еще 15 получили ранения. Об этом заявил врио руководителя региона (присоединенного к РФ осенью 2022 года после проведения плебисцита) Евгений Балицкий, передает ТАСС.

Upd. (20.16): «В том числе ранения получили четыре сотрудника МЧС, один из спасателей в крайне тяжелом состоянии», — проинформировал Балицкий в Telegram-канале. Обстрелы города, по его информации, «не прекращаются».

Ранее врио губернатора сообщал, что в Васильевке пострадали более десяти человек. По его словам, в городе повреждена гражданская инфраструктура.

Первым об обстреле рассказал член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Сначала он написал, что «прилет тяжелого» пришелся на военную комендатуру, «где стояла очередь из местных жителей», пришедших, по его данным, получать пропуска для личного автотранспорта.

Затем чиновник уточнил, что «удары пришлись по жилому многоэтажному дому около комендатуры». При этом он утверждал, что попаданий было как минимум четыре, а огонь, судя по всему, велся из реактивных систем залпового огня HIMARS. На тот момент сообщалось только о двух погибших.