Власти Заинска выплатят компенсацию упавшему в открытый колодец школьнику

Заинский городской суд рассмотрел иск прокурора о взыскании с местных властей компенсации морального вреда за получение травм в результате падения в открытый канализационный колодец, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Инцидент произошел еще в июле: 11-летний мальчик провалился в дренажный колодец во дворе дома №1/18 на Проспекте Победы в Заинске. В результате ребенок получил травмы.

Выяснилось, что крышка канализационного люка была не закреплена. В дальнейшем мать пострадавшего ребенка обратилась в прокуратуру с жалобой на бездействие чиновников. По итогам проверки прокуратура обратилась с иском в суд.

В итоге суд взыскал в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей.