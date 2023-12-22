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Власти Заинска выплатят компенсацию упавшему в открытый колодец школьнику
Заинский городской суд рассмотрел иск прокурора о взыскании с местных властей компенсации морального вреда за получение травм в результате падения в открытый канализационный колодец, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Инцидент произошел еще в июле: 11-летний мальчик провалился в дренажный колодец во дворе дома №1/18 на Проспекте Победы в Заинске. В результате ребенок получил травмы.
Выяснилось, что крышка канализационного люка была не закреплена. В дальнейшем мать пострадавшего ребенка обратилась в прокуратуру с жалобой на бездействие чиновников. По итогам проверки прокуратура обратилась с иском в суд.
В итоге суд взыскал в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей.
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