Власти Забайкальского края разъяснили, что делать при ошибочном получении повестки

Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко рассказал, что делать гражданам, ошибочно получившим повестку. Разъяснения опубликованы на сайте правительства региона.

«Важно предоставить необходимые документы, подтверждающие то, что человек не подходит под параметры мобилизации, — сказал замруководителя. — Не служившие в армии не мобилизуются. Многодетные отцы не мобилизуются. Не подходящие по возрасту не мобилизуются. Работа над ошибками на местах проводится».

Он отметил, что на этапе предварительного заочного оповещения и вручения повесток могут случаться единичные ошибки, однако все данные при явке в военный комиссариат проверяются и уточняются.

Напомним, утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.