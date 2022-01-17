Власти Южно-Сахалинска продлили дистанционное обучение для школьников

В Южно-Сахалинске продлили дистанционное обучение для всех школьников до четверга в связи с проведением расчистки дорог и подъездных путей от снега, который скопился из-за прошедшего циклона. Об этом сообщает ТАСС.

Мэр Сергей Надсадин поставил задачу в течение 18 и 19 января проверить качество расчистки подъездных путей ко всем учреждениям образования городского округа.

Продолжается и расчистка территорий детсадов — в 16 дошкольных организациях к работам по уборке привлекли военнослужащих. Расчистить подъездные пути к детсадам городского округа планируют в течение понедельника.

Мощный циклон, который принес метели и сильный ветер, обрушился на Сахалинскую область в минувшую среду и бушевал до пятницы. Непогода нарушила работу всех видов транспорта, несколько населенных пунктов остались без света, многие предприятия не работали.