Власти Японии сохраняют курс на заключение мирного договора с Россией

Несмотря на ухудшение отношений из-за ситуации вокруг Украины, японские власти продолжат придерживаться политики, направленной на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Премьер-министра Японии Фумио Кисиду.

«Японо-российские отношения находятся в тяжелом состоянии из-за ситуации на Украине, но наша страна будет придерживаться политики, направленной на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — сказал Кисида во время программной речи на пленарном заседании нижней палаты парламента страны.

Напомним, с середины 20-го века Москва и Токио вели переговоры для выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Ключевым препятствием на этом пути являются разногласия по поводу прав на южную часть Курил.