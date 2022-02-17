Власти Якутии объяснили высокую долю госпитализаций больных Covid-19

Объем госпитализаций заболевших Covid-19 в Якутии остается высоким из-за того, что 40% всех случаев все еще относятся к штамму «дельта». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации главы и Правительства республики.

Всего за последние сутки в регионе выявлено 1557 случаев коронавируса, из них 684 — в Якутске. Госпитализировано 96 человек, это 6,2% от общего количества новых ковид-случаев. Наибольшее количество госпитализированных приходится на Якутск — 58,7%. 113 человек находятся в реанимационных отделениях, 22 пациента в крайне тяжелом состоянии.

При этом в последние три дня в городе стабильно регистрируется 650-680 случаев заболевания.

В пресс-службе рассказали, что количество обращений в дополнительно развернутый центр неотложной амбулаторной помощи сократилось, поэтому его решили закрыть.