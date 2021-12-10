Минстрой России предложил штрафовать за теневую аренду жилья

Минстрой России разработал проект закона о создании специальной государственной информсистемы (ГИС), согласно которому арендодатели должны регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машино-мест, сообщает «Коммерсантъ».

Как сказано в документе, владельцы недвижимости и их арендаторы обязаны в течение 30 дней с того момента, как они заключили договор или внесли в него изменения, разместить информацию в ГИС. Через эту систему должны проводиться и расчеты.

За отказ от размещения информации в ГИС или за ее искажение грозит штраф до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей — для бизнеса. Это должно послужить стимулом для регистрации договоров в инфосистеме.

Как пояснили в Минстрое, бюджет теряет 162 миллиарда рублей в год из-за низкой собираемости налогов с участников рынка аренды жилья. Создание ГИС позволит дополнительно собрать почти 63 миллиарда рублей в 2023–2025 годах.

«Мы ожидаем внесение законопроекта в Госдуму в весеннюю сессию, урегулировав все вопросы с заинтересованными участниками», — заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

По его словам, система будет на 100% принадлежать государству, а Минстрой выступит ее оператором. Все существующие онлайн-платформы по аренде жилья продолжат свою работу, заверил Стасишин.

Однако есть опасения, что появление единого оператора послужит монополизации рынка. Представители бизнеса не исключают, что введение обязательной регистрации договоров, может привести к обратному эффекту и вызвать рост серого сегмента.