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Политика
17 июля 2022  12:56

Власти Хорватии запретили Вучичу посетить мемориал на месте лагеря смерти Ясеновац

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Власти Хорватии запретили Президенту Сербии Александру Вучичу посетить мемориал на месте концлагеря Ясеновац. Сербский Премьер Ана Брнабич назвала это решение скандальным и антиевропейским, сообщает ТАСС.

Система лагерей смерти Ясеновац действовала в годы Второй мировой войны. Ее создали хорватские фашисты — усташи — в 1941 году. По разным данным, до апреля 1945 года в лагере погибли до 700 тыс. сербов, евреев, цыган и противников усташского режима. 

«Это то же самое, как если бы вы запретили Президенту Израиля посетить Освенцим. Это антиевропейское и антицивилизационное решение, грубое нарушение свободы передвижения. Даже не анализирую, как много это говорит о неуважении к сербским жертвам. Это самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории», — заявила Брнабич.

Президент Сербии намеревался посетить мемориал с частным визитом, чтобы почтить память сербов, погибших здесь в годы Второй мировой войны. Большая часть родственников самого Вучича по линии отца стали жертвами этнических чисток в годы войны, в частности и в Ясеноваце.

#Сербия #хорватия #Александр Вучич
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