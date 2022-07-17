Власти Хорватии запретили Вучичу посетить мемориал на месте лагеря смерти Ясеновац

Власти Хорватии запретили Президенту Сербии Александру Вучичу посетить мемориал на месте концлагеря Ясеновац. Сербский Премьер Ана Брнабич назвала это решение скандальным и антиевропейским, сообщает ТАСС.

Система лагерей смерти Ясеновац действовала в годы Второй мировой войны. Ее создали хорватские фашисты — усташи — в 1941 году. По разным данным, до апреля 1945 года в лагере погибли до 700 тыс. сербов, евреев, цыган и противников усташского режима.

«Это то же самое, как если бы вы запретили Президенту Израиля посетить Освенцим. Это антиевропейское и антицивилизационное решение, грубое нарушение свободы передвижения. Даже не анализирую, как много это говорит о неуважении к сербским жертвам. Это самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории», — заявила Брнабич.

Президент Сербии намеревался посетить мемориал с частным визитом, чтобы почтить память сербов, погибших здесь в годы Второй мировой войны. Большая часть родственников самого Вучича по линии отца стали жертвами этнических чисток в годы войны, в частности и в Ясеноваце.