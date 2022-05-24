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Политика
24 мая 2022  06:36

Власти Херсонской области предложили разместить в регионе военную базу РФ

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Размещение российской военной базы на территории Херсонской области могло бы стать гарантией безопасности. С такой инициативой к РФ намерено обратиться руководство области, рассказал замглавы ее военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это прежде всего жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей», — приводит его слова РИА Новости.

Стремоусов подчеркнул, что сейчас именно российские военные защищают Херсонскую область от украинских националистов, которые пытаются нанести ракетные удары по населенным пунктам.

«Российская армия стала гарантом сохранения мира и безопасности нашего региона», — заявил он.

ВС России взяли под контроль Херсонскую область в середине марта. При этом Украина продолжает обстрелы населенных пунктов со стороны Николаева, а также отключила мобильную связь для жителей области и перестала выплачивать им пенсии.

Ранее власти Херсонской области уже заявили, что намерены обратиться к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о включении в состав России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ подчеркнул, что данный вопрос должен быть решен самими жителями области, иметь юридическое обоснование и быть четко выверен. В пример он привел Крым.

#спецоперация на Украине
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