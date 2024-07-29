Власти Волгоградской области сообщают о 20 пассажирах поезда, доставленных в больницу

После схода с рельсов пассажирского поезда Казань – Адлер в Котельниковскую ЦРБ доставили 20 человек. Среди них – 7 детей, сообщают в администрации Волгоградской области.

По информации регионального оперштаба, на месте ДТП работают 22 бригады скорой помощи, дополнительно к месту направлены еще четыре бригады СМП. Кроме того задействована авиация: бортом вертолета Ми-8 направлено 8 врачей, еще четверо специалистов направляются к месту на двух вертолетах «Ансат», сообщают власти.

По последним данным в поезде находилось 813 человек, среди них дети. В результате около 140 пассажиров получили ссадины и ушибы. Следователями возбуждено уголовное дело.