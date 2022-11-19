Власти Волгограда вернули городу название Сталинград

Прошедшей ночью все дорожные знаки «Волгоград», установленные на основных автомобильных въездах в город, были заменены на дорожные знаки «Сталинград». Переименование города продлится один день, сообщает администрация Волгограда в своем официальном телеграм-канале.

«Изменения произведены в соответствии с решением Волгоградской городской Думы, согласно которому 9 дней в году нашему городу возвращается имя, под которым он вошел в мировую историю как город, давший отпор фашистским захватчикам», – сообщает горадминистрация.

Предполагается, что 20 ноября муниципальные дорожные службы вернут знаки с прежним названием.

Видео: телеграм-канал администрации Волгограда