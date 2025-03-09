Власти Вьетнама продлили безвизовый режим для россиян

Во Вьетнаме власти приняли резолюцию, которая освобождает от виз россиян, а также граждан еще 11 стран до 15 марта 2028 года, пишет портал NhanDan.

Согласно документу, безвизовый режим до озвученного срока также распространяется на немцев, французов, итальянцев, испанцев, финнов, шведов, японцев, граждан Великобритании, Южной Кореи, Дании и Норвегии.

«Политика освобождения от виз при въезде во Вьетнам для граждан вышеперечисленных стран будет действовать с 15 марта 2025 года по 14 марта 2028 года и будет рассматриваться на предмет продления в соответствии с положениями вьетнамского законодательства», – говорится в материале.

Гражданам вышеперечисленных стран разрешено находиться во Вьетнаме без виз до 45 дней. При этом власти исключили из «безвизового» списка Белоруссию.

Электронную визу туристы могут оформить с помощью специального портала. Благодаря этому путешественники смогут находиться во стране до 90 дней.

Отмечается, что предыдущие две Резолюции правительства Вьетнама от 15 марта 2022 года и от 14 августа 2023-го истекают 15 марта текущего года.