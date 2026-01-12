Власти Венесуэлы заявили об управлении страной совместно с народом

Власть в Венесуэле, которая, по утверждению Каракаса, отстаивает свой суверенитет и независимость, осуществляется правительством совместно с народом. Об этом в эфире телеканала «Venezolana de Televisión» заявила уполномоченный Президент Боливарианской Республики Делси Родригес, ее слова приводит «ТАСС».

Она сообщила, что управление страной осуществляется при участии организованного народа. Родригес напомнила, что в Венесуэле действует уполномоченный Президент – она сама, а также избранный Президент Николас Мадуро, который удерживается в США.

Кроме того, Родригес заявила, что после действий Соединенных Штатов власти Венесуэлы подтверждают приверженность защите суверенитета и независимости страны. Она подчеркнула, что в международных отношениях республика продолжает отстаивать и защищать свои права.