Власти Украины заявили об эвакуации 220 тыс. человек из Донбасса до начала зимы

Украина решила организовать обязательную эвакуацию населения из подконтрольной центральным властям страны части Донецкой области. Об этом заявила в эфире телемарафона вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает РБК.

По словам Верещук, зимой в Донбассе не будет отопления, потому что там «абсолютно отсутствует газоснабжение» и «нет надлежащего электроснабжения».

При это вице-премьер сослалась на статью 33 Кодекса гражданской защиты Украины. В ней сказано, что обязательная эвакуация населения проводится в том числе в случае вооруженного конфликта на той или иной территории.

Верещук оценила количество жителей, которых придется эвакуировать, минимум в 200–220 тыс. Она уточнила, что не желающие эвакуироваться смогут остаться, подписав документ, согласно которому «понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за свою жизнь».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, сославшись на просьбы о помощи от руководителей Донецкой и Луганской народных республик. Незадолго до этого Россия признала ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей Украины.