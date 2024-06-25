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СВО 25 июня 2024 14:32

Власти Украины начали принудительную эвакуацию из Торецка

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Украинские власти начали принудительную эвакуацию жителей города Торецк, который находится на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава «администрации» подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин.

Он отметил, что за два дня из города выехало 500 человек из остававшихся шести тысяч горожан.

«Сейчас будет проходить принудительная эвакуация из города Торецка. Из других мест на линии фронта эвакуация идет <...> С каждым днем, с каждым часом люди уезжают», – цитирует его слова ТАСС.

Накануне в Минобороны России заявили, что бойцы группировки «Центр» улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Сокол и Торецк в ДНР. Также российские войска отразили пять контратак трех бригад ВСУ.

#спецоперация
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