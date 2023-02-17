Власти Украины изъяли активы Дерипаски на сумму 273 млн долларов

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о национализации активов, принадлежащих российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Стоимость активов оценивается в $273,5 млн.

«По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске», – говорится в сообщении в телеграм-канале СБУ.

Решение суда касается в том числе Николаевского глиноземного завода и недродобывающих компаний «Глуховский карьер кварцитов», «Хустсткий карьер», «Жежеловский карьер».

Национализацию активов СБУ объяснила тем, что Дерипаска, «входящий в ближайшее окружение военно-политического руководства РФ», руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины. Ведомство утверждает, что таким образом бизнесмен пытался скрыть свое отношение к украинским активам.

Напомним, в мае Киев принял закон о конфискации активов граждан, которые поддерживают специальную военную операцию. В октябре прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Дерипаски, заблокировав его активы на 10 лет. Тогда же санкции были введены против олигарха Сергея Курченко, экс-президента Виктора Януковича, министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева.