Власти Украины арестовали активы Михаила Фридмана



Российским бизнесменом, чьи активы арестовали власти Украины, оказался предприниматель Михаил Фридман. Киев арестовал его производственную линию по выпуску минеральной воды «Моршинская» и «Миргородская».

Фридман вместе с Германом Ханом и Петром Авеном владеет IDS Group Ukraine, выяснило издание «Экономическая правда». Эта компания является «дочкой» международной группы IDS Borjomi International и импортирует на Украину минеральную воду. Кроме того она производит местную минералку.

Ранее офис генерального прокурора Украины сообщил об аресте предприятий российского бизнесмена. Имя его не называлось, но сообщалось, что предприятия выпускают минеральную воду. Стоимость этих активов прокуратура оценила свыше 53,4 млн гривен ($1,8 млн).