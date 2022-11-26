Власти Твери объяснили появление в городе военной техники с украинскими флагами

Администрация Твери объяснила появление на улицах военной техники с флагами Украины съемками фильма о военной спецоперации. Видео с колонной военной техники сегодня активно распространялось в социальных сетях.

«В центральном районе Твери проходят съемки художественного фильма о проведении специальной военной операции на территории Украины с использованием специальной техники», – говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Отмечается, что в связи со съемками на центральных улицах введено ограничение движения транспорта.

Фильм снимается при поддержке Минобороны РФ и Минкультуры РФ, подчеркнули власти города.