Власти Турции упростили въезд привившимся от коронавируса россиянам

Власти Турции упростили правила въезда для российских туристов — теперь гражданам РФ, уже привившимся от коронавируса, не нужно предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Turkish Airlines.

Россияне смогут приезжать в страну с сертификатом о вакцинации от Covid-19, пройденной по меньшей мере за 14 дней до поездки. Также можно предоставить официальный документ о том, что в течение последних шести месяцев человек переболел коронавирусом.

«Если пассажиры не имеют возможности предоставить требуемые документы, то им будет необходим отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда в Турцию, или тест на антитела, сделанный за 48 часов до въезда», — сообщили в авиакомпании.

При этом прибывающим в страну все также нужно заполнить электронные анкеты на сайте register.health.gov.tr для получения так называемого кода здоровья.

Ранее сообщалось, что Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня.