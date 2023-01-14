Власти Турции предрекли провал мирному плану Украины без учета мнения России

Любой мирный план по урегулированию украинского конфликта должен учитывать мнение России, в противном случае он «обернется провалом», заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. При этом участвовать в обсуждении такого плана, по его мнению, должны также Европа и США.

«Стороны сядут в итоге за стол переговоров после того, как понесут большие потери, будут переживать так называемую усталость от войны… решение должно вырабатываться не только между Украиной и Россией, ее руководством, но и при участии США и Европы. Любой мирный план, который не будет включать Россию, не будет успешен»,— передает корреспондент ТАСС его слова с сегодняшней пресс-конференции.

Турция присоединяться к антироссийским санкциям не намерена, так как они неэффективны, добавил он, подчеркнув, что ограничения никак не изменили действия России и «не дали украинцам возможность одержать решительную» победу.

«Так что нам делать? Дать этому продолжаться еще год, два, три?» — подчеркнул господин Калын, намекая на необходимость проведения переговоров.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский дорабатывает «план мирного урегулирования» на Украине из десяти пунктов. Представить его он планирует в феврале. Кремль подчеркивал, что без учета новых реалий, которые подразумевают вхождение в состав России новых субъектов, никакой план нереализуем.