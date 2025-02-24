Власти Турции пока не передали российский стороне девочку, родившуюся в аэропорту Антальи

На данный момент власти Турции не передали российский стороне девочку, родившуюся в аэропорту Антальи в октябре прошлого года. Об этом детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова рассказала «Радио 1».

«Турецкие власти не передают нам ребенка. Видимо, ждали приговора суда. Все зависящие от нас шаги мы сделали, все документы оформлены, все ходатайства отосланы турецкой стороне», – заявила подмосковный уполномоченный по правам ребенка, уточнив, что не очень понимает, по какой причине теперь задерживается передача девочки.

Мишонова добавила, что судьбой ребенка будут заниматься органы опеки и попечительства той территории, где он окажется зарегистрирован. Но она указала на наличие вопросов к бабушке новорожденной.

«У меня как у гражданина много вопросов к бабушке, к ее участию. Ее суд в Турции оправдал. Но мы все понимаем, что она присутствовала в момент родов. <...> У меня есть вопросы, а у правосудия их нет», – подчеркнула детский омбудсмен.

Ранее бабушка ребенка и мать осужденной выразила желание оформить опеку над внучкой. Есть информация, что аналогичное желание высказал и отец новорожденной. Опекуном может стать и дедушка девочки (отец осужденной).

Ранее турецкий суд приговорил к 15 годам тюрьмы 18-летнюю жительницу Московской области, которая, возвращаясь с отдыха, родила дочь в аэропорту Антальи и оставила ее там.