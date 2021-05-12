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Вице-премьер Татарстана: действия учителей гимназии №175 помогли снизить число жертв
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Ру Тат
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12 мая 2021  10:43
Алексей Угаров

Фазлеева: Власти Татарстана взяли на себя все заботы по похоронам погибших в гимназии

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Правительство Татарстана взяло на себя организацию похорон учеников и сотрудников казанской гимназии №175, погибших во время вооруженного нападения. Об этом сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на брифинге в ИА «Татар-информ».

«Сегодня проходят похороны. Выданы все необходимые документы для похорон погибших в гимназии №175. Все мероприятия проводятся с учетом пожелания родственников и близких», – сказала Фазлеева.

Вице-премьер сообщила, что вчера вечером в Казани прошло заседание антитеррористической комиссии под руководством Президента Татарстана Рустама Минниханова, где были поставлены задачи министерствами и ведомствам. «В республике сформирован оперативный штаб под руководством Премьер-министра РТ Алексея Песошина. Те обязательства, которые берет на себя Правительство республики, они выполняются в полном объеме», – подчеркнула Фазлеева.

Она напомнила, что в результате трагедии в гимназии погибли 9 человек – 7 школьников и 2 учителей.   

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