Фазлеева: Власти Татарстана взяли на себя все заботы по похоронам погибших в гимназии

Правительство Татарстана взяло на себя организацию похорон учеников и сотрудников казанской гимназии №175, погибших во время вооруженного нападения. Об этом сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на брифинге в ИА «Татар-информ».

«Сегодня проходят похороны. Выданы все необходимые документы для похорон погибших в гимназии №175. Все мероприятия проводятся с учетом пожелания родственников и близких», – сказала Фазлеева.

Вице-премьер сообщила, что вчера вечером в Казани прошло заседание антитеррористической комиссии под руководством Президента Татарстана Рустама Минниханова, где были поставлены задачи министерствами и ведомствам. «В республике сформирован оперативный штаб под руководством Премьер-министра РТ Алексея Песошина. Те обязательства, которые берет на себя Правительство республики, они выполняются в полном объеме», – подчеркнула Фазлеева.

Она напомнила, что в результате трагедии в гимназии погибли 9 человек – 7 школьников и 2 учителей.