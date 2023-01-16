Власти Татарстана выразили соболезнования в связи со смертью Минсагита Шакирова

Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью заслуженного работника сельского хозяйства РТ, бывшего председателя Совета сельского хозяйства РТ Минсагита Шакирова, подчеркнув, что общественность Татарстана понесла тяжелую утрату.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минсагит Шакиров, бывший депутатом Государственного Совета РТ I и II созывов и возглавлявший Черемшанский район республики с 1991 по 2010 год, скончался на 75-м году жизни.

Минсагит Шакиров родился 1 июня 1948 года в селе Лашманка Первомайского района Татарской АССР (ныне Черемшанский муниципальный район). В 1976 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт имени М. Горького, в 1983 году – Саратовскую высшую партийную школу. Трудовую деятельность Шакиров начал в 1966 году литературным сотрудником газеты «Дуслык». С 1968 по 1978 год работал старшим специалистом, главным инженером на Шешминской машинно-мелиоративной станции Черемшанского района, начальником ПМК-17. С 1978 года занимал ответственные должности в местных и партийных органах Черемшанского и Новошешминского районов.

С 1988 года в течение 22 лет он руководил Черемшанским районом. Шакиров был первым секретарем райкома КПСС, председателем районного Совета народных депутатов, главой администрации и главой муниципального района.

«Ему удалось в непростые годы не только сохранить экономическую и социальную базу района, но и во многом ее приумножить. Активно строились объекты жилищного фонда, социальной и дорожной инфраструктуры, развивалась сфера сельского хозяйства», – отмечается в некрологе.

Шакиров избирался депутатом Верховного Совета Татарской АССР XII созыва, депутатом Государственного Совета РТ I и II созывов. А в 2006 году делегаты первого съезда Совета муниципальных образований Татарстана избрали его председателем Совета.

«Более 10 лет он возглавлял муниципальное сообщество Татарстана, внес существенный вклад в становление и развитие местного самоуправления, в формирование экономических, правовых и территориальных основ муниципальных образований. Им сразу было выстроено эффективное взаимодействие ассоциации со всеми органами законодательной и исполнительной власти республики, налажено сотрудничество с общероссийским объединением муниципальных образований», – говорится в тексте.

Активная жизненная позиция Шакирова помогала в решении насущных проблем муниципальных образований в интересах населения. Отдельное внимание он уделял комплексной реализации программ социально-экономического развития территорий, особенно сельских поселений.

«Под его руководством деятельность Совета муниципальных образований Республики Татарстан неоднократно признавалась лучшей в Российской Федерации», – подчеркивается в некрологе.

Многолетний плодотворный труд и профессиональные заслуги М.З. Шакирова были отмечены высокими наградами, в числе которых – ордена Дружбы, Почета, «За заслуги перед Республикой Татарстан», медали «В память 1000-летия Казани», «За доблестный труд», «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики», почетная грамота Президента Российской Федерации, почетная Грамота Республики Татарстан, благодарности Президента Республики Татарстан.

«Шакиров проявил себя высококвалифицированным и принципиальным руководителем, талантливым организатором. Высокое чувство общественного долга и трудолюбие, внимательное отношение к людям снискали ему заслуженный авторитет и признание. Светлая память о Минсагите Закировиче Шакирове навсегда сохранится в наших сердцах», – подчеркивается в документе.

Некролог подписали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, Премьер-министр республики Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин, мэр Казани Ильсур Метшин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, Глава Новошешминского муниципального района РТ Вячеслав Козлов, руководитель Исполкома Черемшщанского района Рамиль Айбатов, председатель Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков.