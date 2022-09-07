news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
7 сентября 2022  12:42
Александр Хевронин

Власти Татарстана выделят 45 млн рублей на ремонт здания исполкома в Пестречинском районе

news_top_970_100

Ремонт и закупка оборудования для исполкома Пестречинского района обойдутся бюджету РТ в 45,6 млн рублей. Тендер размещен на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить комплексный ремонт фасада здания, а также систем инженерно-технического обеспечения. После ремонта рабочие должны будут благоустроить прилегающую территорию и установить новое оборудование.

Заказчиком проекта выступает Главстрой Татарстана, который определит подрядчика 16 сентября этого года. Все работы должны быть завершены до 1 декабря 2022 года.

#пестречинский район #исполком #Татарстан #госзакупки
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100