Власти Татарстана выделят 45 млн рублей на ремонт здания исполкома в Пестречинском районе

Ремонт и закупка оборудования для исполкома Пестречинского района обойдутся бюджету РТ в 45,6 млн рублей. Тендер размещен на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить комплексный ремонт фасада здания, а также систем инженерно-технического обеспечения. После ремонта рабочие должны будут благоустроить прилегающую территорию и установить новое оборудование.

Заказчиком проекта выступает Главстрой Татарстана, который определит подрядчика 16 сентября этого года. Все работы должны быть завершены до 1 декабря 2022 года.