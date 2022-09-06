Власти Татарстана выделят на сельский туризм гранты в размере от 3 до 10 млн рублей

В Татарстане утвердили порядок предоставления из бюджета республики грантов «Агротуризм». Средства направят на возмещение затрат, связанных с проектами сельского туризма софинансируемых из федерального бюджета. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Контролировать распределение грантов будет Минсельхоз РТ. Получателей определят по итогам отбора – это могут быть юрлица, предприниматели, не имеющие задолженностей и работающие на сельской агломерации.

Размер гранта варьируется от 3 до 10 млн рублей. Так, до 3 млн выделяется, если получатель направит на развитие проекта 10% его стоимости, 10 млн рублей – если он вложит из собственных средств 25% стоимости проекта.