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Власти Татарстана выделят 14 млн рублей на ремонт дороги до танкового полигона Казани
На ремонт дороги к полевому лагерю танкового полигона в Приволжском районе Казани из бюджета Татарстана направят 13,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Из документации следует, что помимо автомобильной дороги рабочим предстоит отремонтировать и прилегающие к ней тротуары. Общая протяженность участка составляет 1,2 километра.
Заказчиком проекта выступает «Главтатдортранс», который будет принимать заявки до 19 июня этого года, а 21 июня будет определен подрядчик. Работы планируется завершить до 25 марта 2024 года.
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