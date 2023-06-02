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Экономика 2 июня 2023 11:42

Власти Татарстана выделят 14 млн рублей на ремонт дороги до танкового полигона Казани

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На ремонт дороги к полевому лагерю танкового полигона в Приволжском районе Казани из бюджета Татарстана направят 13,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Из документации следует, что помимо автомобильной дороги рабочим предстоит отремонтировать и прилегающие к ней тротуары. Общая протяженность участка составляет 1,2 километра.

Заказчиком проекта выступает «Главтатдортранс», который будет принимать заявки до 19 июня этого года, а 21 июня будет определен подрядчик. Работы планируется завершить до 25 марта 2024 года.

#ремонт дорог #полигон #Казань #госзакупки
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