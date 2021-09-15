Власти Татарстана выделили деньги на расширение дороги до микрорайона «Салават Купере»

Правительство Татарстана приступило к решению проблемы транспортной доступности нового микрорайона Казани «Салават Купере». Уже выделены деньги на выкуп жилых домов по улице Осиновской в поселке Залесный. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с работниками предприятий технополиса «Химград».

«Мы уже эту тему начали, будем расширять дорогу. Пока нагрузка ложится на Горьковское шоссе, но у нас есть планы по трамвайной ветке, есть другие варианты. В целом „Салават Купере“ развивается неплохо: идет строительство школ, детских садиков, общественная зона неплохая. Но вот по дороге есть вопросы. Мы к этой теме приступили, деньги выделили», — рассказал Минниханов.

Президент Татарстана сегодня посетил технополис «Химград», где ознакомился с новыми видами продукции предприятий, расположенных на его территории.