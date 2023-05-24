Власти Татарстана увеличили перечень системообразующих предприятий республики

В Татарстане обновили перечень крупных экономически и социально значимых (системообразующих) организаций. По сравнению с прошлым годом, он стал обширнее, следует из распоряжения, которое подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В список вошли более 400 организаций и предприятий. В том числе – ОЭЗ «Алабуга», агропромпарк «Казань», АО «Татфлот», «Татнефтепром», ПАО «КАМАЗ» и многие другие. Напомним, в прошлом году в перечень вошли только 369 организаций.

Руководителям предприятий, вошедших в перечень, рекомендовано предоставить копии годовых бухгалтерских отчетностей в профильные министерства Татарстана.