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Власти Татарстана увеличили перечень системообразующих предприятий республики
В Татарстане обновили перечень крупных экономически и социально значимых (системообразующих) организаций. По сравнению с прошлым годом, он стал обширнее, следует из распоряжения, которое подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
В список вошли более 400 организаций и предприятий. В том числе – ОЭЗ «Алабуга», агропромпарк «Казань», АО «Татфлот», «Татнефтепром», ПАО «КАМАЗ» и многие другие. Напомним, в прошлом году в перечень вошли только 369 организаций.
Руководителям предприятий, вошедших в перечень, рекомендовано предоставить копии годовых бухгалтерских отчетностей в профильные министерства Татарстана.
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