Власти Татарстана увеличат субсидии на проезд, лекарства и воспитание приемных детей

В 2023 году в Татарстане проиндексируют ежемесячные социальные выплаты по новому коэффициенту – он составит 1,061. Размеры выплат разным категориям населения будут варьироваться от 581 рубля до 11900 рублей, следует из постановления, которое подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

За распределение субсидий отвечает Минтруд РТ. Так, ветеранам труда и обладателям госнаград предусмотрена ежемесячная выплата в 581 рубль. Детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей и переданным в приемные семьи – от 10326 рублей (для дошкольников) до 11907 рублей (для школьников). Кроме того, детям-сиротам положена субсидия на проезд в размере 354 рублей, на проезд пенсионерам – 581 рубль. Одиноким мамам на ребенка положены ежемесячные выплаты в 1014 рублей.

Напомним, в конце апреля Президент РФ Владимир Путин поручил проработать тему индексаций МРОТ, пенсий и пособий. После этого с 1 июня в России повысили пенсии неработающим пенсионерам на 10%, также на 10% увеличены МРОТ и прожиточный минимум.