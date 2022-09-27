Власти Татарстана утвердили затраты на профподготовку бывших заключенных

В Татарстане утвердили нормативные затраты на реализацию программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и служащих для осужденных, освбождающихся из мест лишения свободы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Всего в списке значится четыре специальности. Так, на обучение по направлению электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования уйдет пять месяцев, на эти цели в городе выделят 11 тыс. 601 рубль, в сельской местности – 12 тыс. 979 рублей.

За четыре месяца отсидевшие татарстанцы смогут освоить профессию повара и кондитера (предусмотрено 8506 рублей для горожан, 9426 рублей – для сельчан), за три месяца – профессию оператора швейного оборудования (7162 рубля выделяется для города и 7965 рублей – для сел). Пять месяцев уйдет на освоение профессии тракториста-машиниста сельхоз производства, на обучение в городской местности предусмотрены затраты в 12 тыс. 595 рублей, в сельской – 14 тыс. 183 рубля.