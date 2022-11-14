Власти Татарстана утвердили стоимость одного дня в реабилитационных центрах для детей

В Татарстане утвердили нормативные затраты на оказание госуслуг в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних на 2023 год. Один койко-день в таком центре обойдется в 2146 рублей, следует из подписанного Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным постановления.

На социально-бытовые услуги нормативные затраты составляют чуть больше 520 рублей, на социально-медицинские услуги – более 250 рублей. На социально-педагогические услуги предусмотрены затраты в 1053 рубля, порядка 175 рублей заложено на общехозяйственные нужды.

Документ вступит в силу с 1 января 2023 года.