Власти Татарстана утвердили программу развития интернет-торговли в республике

Кабинет Министров Татарстана сегодня утвердил программу развития интернет-торговли в республике на 2021–2022 год. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин, оно размещено на сайте правовой информации региона.

В частности, в документе прописаны такие меры, как предоставление льгот логистическим компаниям, содействие малому бизнесу при размещении на электронных торговых площадках, помощь предпринимателям в оформлении разрешительной документации, разработка и внедрение электронного микрозайма, организация семинаров, форумов и конференций для бизнеса.

Как объяснил ИА «Татар-информ» уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, основная задача программы состоит в обеспечении массового выхода татарстанских предпринимателей на рынок eCom.

«Программа будет действовать до конца 2022 года и призвана закрепить лидерство нашей республики на самом важном этапе бурного роста eCom. У предпринимателей есть всего несколько лет, чтобы начать продажи через интернет и успеть занять на нем достойную нишу, прежде чем там начнется жесткая конкурентная борьба за покупателя. Так что времени на раскачку мало», — подчеркнул собеседник агентства.

По словам Абдулганиева, за десять месяцев 2021 года количество татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось в пять раз — с 3 тыс. на конец декабря 2020 года до более 16 тыс. на конец октября 2021 года. Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по количеству зарегистрированных магазинов на маркетплейсах и числу отправлений товаров.



Однако массовый выход предпринимателей на маркетплейсы и последовавший за этим рост продаж выявили новые сдерживающие факторы. В том числе это дефицит кадров и необходимость системного решения задачи создания быстрой и надежной доставки продукции татарстанских предприятий в любую страну мира на конкурентных условиях.



«За последний год в этом направлении также произошли значительные подвижки. 30 июня между Президентом РТ Рустамом Миннихановым и генеральным директором компании „Maersk Восточная Европа“ Жолтом Котона было подписано соглашение о стратегическом партнерстве по развитию международных контейнерных перевозок на территории республики. В рамках этого соглашения были запущены контейнерные поезда по кольцевому маршруту „порт Санкт-Петербург — Татарстан — порт Санкт-Петербург“. В дальнейшем совместно с компанией Maersk планируется запустить контейнерные поезда в Татарстан и обратно из портов Новороссийск и Находка. Также прорабатываются прямые железнодорожные отправки товаров между Китаем и Татарстаном. Это даст возможность как импортерам, так и экспортерам из Татарстана выходить на глобальные рынки по максимально эффективным маршрутам, улучшит их логистику и снизит транспортные издержки», — пояснил Абдулганиев.

По его словам, важным шагом стало и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с группой компаний «Волга-Днепр», которое предусматривает использование потенциала АО «Международный аэропорт „Казань“» для планомерного повышения рост объемов грузовых перевозок, в том числе и для eCom.

Принятие программы развития интернет-торговли придаст новый импульс развитию отрасли, уверен бизнес-омбудсмен.