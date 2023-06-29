Власти Татарстана утвердили программу повышения рождаемости

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Региональную программу по повышению рождаемости, рассчитанную на 2023-2025 годы, утвердили власти Татарстана. Соответствующее постановление Кабмина РТ опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Целью региональной программы является выработка эффективных мер, влияющих не репродуктивное поведение населения и число рождений», – говорится в документе.

По данным Росстата, на 1 января 2022 года Татарстан по численности населения занимал второе место среди регионов ПФО. По итогам Всероссийской переписи населения число жителей РТ, по данным на 1 января 2022 года, составило более 4 миллионов человек (4 000 084).

При этом, численность и мужчин, и женщин фертильного возраста (от 15 до 49 лет) в Татарстане, как и в целом по России, ежегодно снижается.

В документе также указано, что коэффициент естественной убыли населения в РТ с 2020 по 2021 год повысился на 48,5%. Далее приведена статистика по снижению числа рождений и повышению смертности.