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Ру Тат
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Официальная хроника
30 сентября 2022  08:39

Власти Татарстана утвердили порядок противодействия кибератакам

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В Татарстане утвердили порядок противодействия целевым компьютерным атакам на информационную инфраструктуру республики. Курировать эту работу будет Минцифры РТ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Порядок действует в отношении информационной инфраструктуры исполнительных органов госвласти РТ и подведомственных им организаций, которые являются субъектами критической информационной структуры.

При получении информации о кибератаках в течение двух календарных дней руководитель штаба по обеспечению кибербезопасности должен проинформировать об этом органы власти и местного самоуправления, обеспечить меры по противодействию целевым компьютерным атакам. Все необходимые меры, в том числе – по профилактике кибератак – должно разработать Минцифры РТ.

Напомним, Президент России Владимир Путин еще в мае поручил разработать госсистему защиты информации. Он отметил необходимость повышения защиты информационных систем и сетей связи в госорганах. В частности, по мнению главы государства, нужно свести на нет риски утечек конфиденциальных данных.

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