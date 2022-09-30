Власти Татарстана утвердили порядок противодействия кибератакам

В Татарстане утвердили порядок противодействия целевым компьютерным атакам на информационную инфраструктуру республики. Курировать эту работу будет Минцифры РТ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Порядок действует в отношении информационной инфраструктуры исполнительных органов госвласти РТ и подведомственных им организаций, которые являются субъектами критической информационной структуры.

При получении информации о кибератаках в течение двух календарных дней руководитель штаба по обеспечению кибербезопасности должен проинформировать об этом органы власти и местного самоуправления, обеспечить меры по противодействию целевым компьютерным атакам. Все необходимые меры, в том числе – по профилактике кибератак – должно разработать Минцифры РТ.

Напомним, Президент России Владимир Путин еще в мае поручил разработать госсистему защиты информации. Он отметил необходимость повышения защиты информационных систем и сетей связи в госорганах. В частности, по мнению главы государства, нужно свести на нет риски утечек конфиденциальных данных.