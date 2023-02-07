Власти Татарстана утвердили план по защите населения от половодья весной 2023 года

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В Татарстане утвержден план мероприятий по защите населения и территории республики в период весеннего половодья 2023 года. Документ разработан в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, хозяйственных и жилых объектов, гидротехнических сооружений, дорог и мостов. Постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Органам местного самоуправления, комиссиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поручено контролировать работу по ликвидации ЧС в соответствии с планом. До 1 апреля также им следует предоставить в МЧС РТ информацию о реализации плана и результатах прохождения половодья.

План предусматривает, в числе прочего, подготовку муниципалитетов к половодью, организацию выездов сотрудников МЧС РТ в населенные пункты республики, попадающие в зону возможного затопления, уточнение планов частичной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных из зон возможного затопления и другие мероприятия.

Сотрудникам Минэкологии поручено следить за качеством поверхностных вод в местах накопления жидких отходов, хранения ядохимикатов и очистных сооружений, а представителям МВД – обеспечивать сопровождение при транспортировке взрывчатых веществ для проведения работ по ликвидации заторов льда на водных объектах.

Контроль за выполнением предусмотренных планом работ возложен на МЧС РТ. Представители ведомства должны отчитаться о проделанной работе до 16 мая.