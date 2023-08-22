Власти Татарстана утвердили план по подготовке к военной службе в новом учебном году

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В Татарстане утвержден план мероприятий по подготовке к военной службе в 2023/2024 учебном году. В том числе он включает в себя проведение учебных военных сборов для старшеклассников. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

С сентября этого года по июнь 2024 планируется провести учебные сборы по основам военной службы с учащимися 10 классов, а также учебно-методические сборы «Авангард». В течение всего учебного года планируется проводить слеты, соревнования, конкурсы, олимпиады.

Республиканским органам исполнительной власти, имеющим подведомственные образовательные организации, военному комиссариату РТ и руководителям организаций, общественным объединениям необходимо принять меры по подготовке к военной службе граждан допризывного возраста. Также на них возложена организация работы по военно-патриотическому воспитанию в образовательных организациях, учебных пунктах, молодежных и детских объединениях.

Территориальные власти должны продолжить работы по укомплектованию образовательных организаций и учебных пунктов педагогическими кадрами; развитию юнармейского движения в республике. Кроме того, Минздраву РТ поручено провести лечебно-оздоровительные мероприятия гражданам допризывного и призывного возрастов после первоначальной постановки на воинский учет.

Сам план мероприятия состоит из нескольких блоков. Так, организационные мероприятия включают в себя разработку основных документов, работу по расширению шефских связей между воинскими частями. В разделе «Кадровое и учебно-методическое обеспечение подготовки к военной службе» включает в себя комплектование учебных организаций кадрами, проведение конференций и семинаров по вопросам подготовки к военной службе и др..