Власти Татарстана определили, во сколько обойдется один день в вытрезвителе

В Татарстане утвердили нормативы стоимости услуг для находящихся в состоянии алкогольного наркотического или иного токсического опьянения. Так, в 2023 году один койко-день в вытрезвителях обойдется в 825 рублей 37 копеек, сообщается в постановлении, которое подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

На 2024 год норматив установлен на уровне 826,19 рублей, на 2025 – 828,88 рублей.

Откорректированные нормативы учитывают различия в инфраструктурной обеспеченности в разных городах и районах, а также другие факторы, подчеркивается в документе. Различается и количество мест в вытрезвителях – в Казани это 40 коек, в Челнах – 20, в районах – по 10 коек.

Напомним, закон о восстановлении системы вытрезвителей в России Госдума приняла в 2020 году. У регионов тогда появилось право создавать медицинские вытрезвители «на принципах партнерства с частными организациями».