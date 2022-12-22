Власти Татарстана установили предельные размеры платы за техосмотр на 2023 год

В Татарстане установлены предельные размеры платы за проведение техосмотра транспортных средств в период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Размер платы варьируется в зависимости от категории транспорта. Так, для транспорта категории М1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения – легковые автомобили) она составит 913 рублей, категории М2 (транспорт, используемый для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн) – 1563 рубля.

Плата за техосмотр спецтранспорта оперативных служб будет варьироваться от 974 до 2256 рублей в зависимости от категории. Техосмотр транспорта для перевозки опасных грузов обойдется в 1533 рубля, городского электрического транспорта – в 1311 рублей.

Контролировать работу по исполнению поручения будет Госкомитет РТ по тарифам.

Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба установила, что тарифы в 2023 году региональные власти должны утвердить самостоятельно до 20 декабря – в среднем по стране, они вырастут на 57%.