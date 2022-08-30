Власти Татарстана установили нормативы для формирования стипендиального фонда

В Татарстане установили нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований республики. Кроме того, рассчитаны нормативы для определения стоимости дневного рациона питания учащихся профорганизаций и вузов за счет республиканского бюджета.

С 1 сентября норматив для государственной стипендии учащихся по программам подготовки научно-педагогических кадров, одринатуры и ассисентуры-стажировки, составит 2860 рублей, говорится в постановлении, подписанным премьер-министром республики Алекссеем Песошиным.

Для учащихся на специалитете, бакалавриате и в магистратуре – 2092 рубля. Для студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена и учащимся профессиональных образовательных организаций – 762 рубля. Для учащихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения, норматив составит 545 рублей.

Самый большой норматив предусмотрен для аспирантов вузов сферы научных исследований и разработок, обучающихся по программе подготовки научно-педагогических кадров – 7752 рубля.

Стоимость дневного рациона питания на новый учебный год для учащихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения в ссузах и вузах составит 66,66 рубля, говорится в документе.