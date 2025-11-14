Власти Татарстана рассказали, что ситуация в сфере ИЖС на особом контроле

С мая 2024 года по обращению Раиса Республики Татарстан правоохранительные органы приступили к проверке подрядчика «Таунхаусы и дома», в отношении которого поступили многочисленные жалобы со стороны населения.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Раиса РТ, в результате проведения оперативных работ и сбора информации от обманутых граждан был установлен целый ряд компаний-недобросовестных подрядчиков в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

За это время:

– возбуждено 9 уголовных дел в отношении руководителей и бенефициаров подрядчиков;

– установлено количество пострадавших – это 260 человек на сумму 752 млн рублей;

– в рамках уголовных дел выполняются следственные действия, проводят экспертизы, в том числе проверяется наличие имущества, как у самих обвиняемых, так и у их родственников. По предъявленным обвинениям уже наложен арест на имущество обвиняемых, которое в перспективе будет реализовано и направлено на возмещение ущерба;

– министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства на системной основе проводит встречи с пострадавшими гражданами, где разъясняет меры поддержки (на сегодняшний день состоялось 9 встреч);

– в рамках поручения Раиса Республики Татарстан пострадавшим предложено воспользоваться социальными мерами поддержки: жилье по программе социальной ипотеки, а также получить 1 миллион рублей в качестве первоначального взноса. На сегодняшний день ряд семей уже приступили к сбору подтверждающих документов;

– проведен ряд межведомственных совещаний с участием Прокуратуры, органов внутренних дел, осуществляющих расследование уголовного дела, Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ, банков, выдавших льготную ипотеку пострадавшим;

– определен круг лиц наиболее пострадавших от действий недобросовестных подрядчиков (многодетные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов, участники специальной военной операции). Проведена работа с банками по вопросу реструктуризации их задолженностей. На сегодняшний день этой мерой воспользовались ряд пострадавших;

– в апреле 2025 года Центральный Банк РФ направил в банки информационное письмо о мерах персональной поддержки гражданам, столкнувшимся с неисполнением подрядчиками принятых на себя обязательств по возведению объектов индивидуального жилищного строительства, где рекомендовал при рассмотрении обращений граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, учитывать рекомендации ЦБ РФ о недопущении роста ставки по кредитному договору и сохранения льготной ставки по кредиту, а также недопущение случаев ухудшения условий выделения средств, применение механизмов безвозмездного погашения долга при наличии у граждан особых жизненных ситуаций;

– Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в адрес финансово-кредитных организаций (ПАО ВТБ и ПАО Сбербанк) были направлены обращения с просьбой при рассмотрении обращений граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, учитывать рекомендации ЦБ РФ.

Для исключения возникновения новой волны обманутых граждан от действий недобросовестных подрядчиков в сфере индивидуального жилищного строительства, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ совместно с муниципалитетами провели сверку перечня кредитных договоров, по которым на сегодняшний день нарушены сроки строительства ИЖС. Данные объекты находятся на особом контроле. Ведется еженедельный мониторинг хода их строительства.