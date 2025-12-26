Власти Татарстана продлили программу по повышению рождаемости до 2030 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Региональную программу по повышению рождаемости в Татарстане продлили до 2030 года. Соответствующее постановление Кабмина РТ опубликовано на официальном портале правовой информации Республики Татарстан.

Согласно документу, к 2030 году в регионе намерены снизить число абортов и усилить меры поддержки семей с детьми. В частности, предполагается увеличить долю женщин, сохраняющих беременность после обращения в медицинские учреждения, на 5% – до не менее 75%. В 2024-2025 годах этот показатель должен составлять не менее 70%.

Также планируется, что до 40% женщин, прошедших доабортное консультирование, будут отказываться от прерывания беременности, тогда как в 2024 году целевой уровень был установлен на отметке 34%.

Кроме того, к 2030 году 98,5% женщин, обратившихся за услугами по прерыванию беременности, должны проходить анкетирование и консультирование. Не менее 80% беременных с высоким и средним риском осложнений предполагается обеспечить постоянным наблюдением специалистов перинатальных центров.

Программа также предусматривает сохранение и расширение социальной поддержки семей. Ежегодно не менее 1,5 тыс. семей будут получать подарочные наборы для новорожденных, а не менее 36 тыс. детей из малообеспеченных семей – бесплатное школьное питание.

Для многодетных семей продолжит действовать система поощрений, предусматривающая, что каждый год не менее 15 женщин, воспитавших пятерых и более детей, будут получать единовременные денежные выплаты.

Отдельный блок мер посвящен развитию инфраструктуры помощи семьям. К 2030 году в Татарстане планируется создать восемь семейных многофункциональных центров и обеспечить работу 15 пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных ежегодно до окончания действия программы.

Кроме того, власти намерены нарастить объемы применения вспомогательных репродуктивных технологий. Количество циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) к 2030 году планируется увеличить до 1,5 тыс. В 2025 году этот показатель был запланирован на уровне 1 416 циклов.