Власти Татарстана приобретут 41 автомобиль Niva для нужд полиции

На покупку 41 автомобиля Niva для нужд полиции Татарстана из бюджета республики направят 34,2 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, полноприводные автомобили должны обладать пятиступенчатой коробкой передач для улучшения движения вне города. Кроме того, для каждой машины приобретут набор автомобилиста, позволяющий устранить неисправности на месте поломки.

Стоимость одной машины оценивается в 835 тыс. рублей. Все автомобили будут белого или серебристого цвета с синими полосами и надписью «Полиция» по обеим сторонам. Также на каждом транспортном средстве будут указаны телефонный номер дежурной части с кодом города или района и телефон доверия.