news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
5 августа 2022  10:34
Александр Хевронин

Власти Татарстана приобретут 41 автомобиль Niva для нужд полиции

news_top_970_100

На покупку 41 автомобиля Niva для нужд полиции Татарстана из бюджета республики направят 34,2 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, полноприводные автомобили должны обладать пятиступенчатой коробкой передач для улучшения движения вне города. Кроме того, для каждой машины приобретут набор автомобилиста, позволяющий устранить неисправности на месте поломки. 

Стоимость одной машины оценивается в 835 тыс. рублей. Все автомобили будут белого или серебристого цвета с синими полосами и надписью «Полиция» по обеим сторонам. Также на каждом транспортном средстве будут указаны телефонный номер дежурной части с кодом города или района и телефон доверия.

#Татарстан #госзакупки #полиция #отечественные машины
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100