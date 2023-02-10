Власти Татарстана приняли концепцию государственной информационной политики до 2025 года

В Татарстане утверждена Концепция государственной информационной политики республики до 2025 года. Главная цель документа – создание условий для информационного взаимодействия субъектов государственной информационной политики, которые повышают эффективность передачи информации потребителям. В числе прочего отмечается, что субъекты госвласти должны создавать в соцсетях свои страницы и отвечать там на сообщения пользователей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Документом предполагается создание системы мониторинга информационного пространства, своевременное выявление информационных угроз и рисков и принятие мер реагирования на них. Также к задачам относятся освещение в СМИ и соцсетях социально значимых проектов и событий, проведение информационно-коммуникационных мероприятий и другие.

Для реализации концепции субъекты государственной информполитики должны создавать страницы субъектов в социальных сетях и отвечать там пользователям, создавать единую информ.повестку для достоверного освещения событий и т.д.

Объем бюджетных средств, которые будут направлены на реализацию концепции, будет определяться законом РТ о бюджете на соответствующий финансовый год.

Отмечается, что к концу 2022 года в республике насчитывалось 1,1 млн пользователей проводного интернета и более 4,5 млн пользователей мобильного интернета, причем количество пользователей мобильного интернета ежегодно растет на 8-10 %. При этом количество официальных страниц исполнительных органов государственной власти РТ и органов местного самоуправления муниципальных образований в социальных сетях составляет около 5 тысяч с общим охватом более 2,5 млн подписчиков.

«Вместе с тем Татарстан входит в число регионов, насыщенных СМИ: в 2022 году в республике зарегистрировано 725 СМИ, в том числе 390 печатных СМИ, 80 радиоканалов, 68 телеканалов, 7 информационных агентств. Такая цифровая и медиаинфраструктура создает широкие возможности для реализации государственной информационной политики Республики Татарстан», – говорится в документе.