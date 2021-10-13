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Ру Тат
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13 октября 2021  16:58
Светлана Лаврентьева

Власти Татарстана предоставят субсидии социальному бизнесу до 500 тыс. рублей

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Социальные предприниматели смогут получить субсидии от 100 до 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Татарстана. 

«Подписано постановление правительства Татарстана, в котором определен порядок предоставления субсидии социальным предпринимателям до 500 тыс. рублей», – говорится в сообщении. 

По информации ведомства, гранты будут предоставляться на реализацию проектов, в том числе, связанных с арендой или ремонтом нежилых помещений, арендой оргтехники, присоединением к инженерной инфраструктуре и т.д. Выплаты смогут получить представители бизнеса, работающие в республике и не имеющие долгов по налогам. 

«Грантовая поддержка для социального предпринимательства очень важна, бизнес давно этого ждал», – резюмировали в пресс-службе бизнес-омбудсмена РТ.

#субсидии #предприниматели #грантовая поддержка
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