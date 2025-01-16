Власти Татарстана поручили создать оргкомитет по подготовке к федеральному Сабантую

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Власти Татарстана поручили создать оргкомитет, который будет отвечать за организацию федерального Сабантуя в 2025-м. Соответствующее распоряжение кабинета министров республики опубликовано на официальном портале правовой информации. Сам праздник пройдет в Якутии.

Согласно документу, оргкомитет должен за 60 дней разработать и утвердить план подготовки и проведения федерального Сабантуя.

В распоряжении также прописан и состав оргкомитета. Его возглавит вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев. Его заместителями станут глава Минкульта РТ Ирада Аюпова, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. Секретарь оргкомитета - начальник управления культуры и развития языков народов РТ аппарата кабмина Ляйсан Низамова.

Также членами комитета станут помощник вице-премьера республики Рамиль Закиев, глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров, министр спорта Владимир Леонов, министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и другие.