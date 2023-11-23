Власти Татарстана планируют заполнить промпарки республики на 70% к концу года

Средняя заполняемость промышленных парков Татарстана на сегодняшний день составляет 64,7%, однако к концу года этот показатель планируется довести до 70%. Об этом сообщила первый заместитель министра экономики республики Наталья Кондратова.

«На территории промышленных парков сейчас работают свыше 1,6 тыс. резидентов, и по итогам 9 месяцев численность занятых составила более 62 тыс. человек, что на 6,4 тыс. рабочих больше, чем в начале 2023 года», – отметила Кондратова.

Она также напомнила, что в республике продолжают действовать меры поддержки для резидентов промпарков. Среди них льготные займы до 30 млн рублей на строительство инфраструктуры, до 15 млн рублей на приобретение оборудования, льготный лизинг до 20 млн рублей, поручительства до 50 млн рублей, а также налоговые преференции.