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Общество 22 декабря 2023 13:22

Власти Татарстана планируют создать информационный портал об исламских финансах

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Для расширения круга лиц, пользующихся инструментами исламского финансирования, власти Татарстана планируют создать информационный портал. Об этом заявил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, пишет «Интерфакс».

«Планируется создание информационного портала, обучающие семинары и "круглые столы", информационная работа среди бизнес-сообщества, прихожан мечетей, государственных служащих и другие мероприятия», - рассказал спикер.

Он добавил, что, согласно проведенному министерством экономики опросу, именно недостаточная информированность является препятствием к использованию партнерского финансирования. В связи с этим, власти РТ запланировали ряд мероприятий, цель которых – повысить финансовую грамотность населения в области партнерских финансов.

Также власти составили план просветительской работы, запланировали специализированные программы на республиканских телевидении и радио, проведение интервью с авторами закона, представителями духовенства, экспертами и участниками рынка в федеральных и региональных СМИ, репортажи, статьи о ходе реализации эксперимента и пресс-конференции.

Проверять эффективность реализуемых мер хотят через проведение социологических исследований населения раз в полгода.

#исламские финансы #финансовая грамотность #Татарстан #Мидхат Шагиахметов
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