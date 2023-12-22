Власти Татарстана планируют создать информационный портал об исламских финансах

Для расширения круга лиц, пользующихся инструментами исламского финансирования, власти Татарстана планируют создать информационный портал. Об этом заявил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, пишет «Интерфакс».

«Планируется создание информационного портала, обучающие семинары и "круглые столы", информационная работа среди бизнес-сообщества, прихожан мечетей, государственных служащих и другие мероприятия», - рассказал спикер.

Он добавил, что, согласно проведенному министерством экономики опросу, именно недостаточная информированность является препятствием к использованию партнерского финансирования. В связи с этим, власти РТ запланировали ряд мероприятий, цель которых – повысить финансовую грамотность населения в области партнерских финансов.

Также власти составили план просветительской работы, запланировали специализированные программы на республиканских телевидении и радио, проведение интервью с авторами закона, представителями духовенства, экспертами и участниками рынка в федеральных и региональных СМИ, репортажи, статьи о ходе реализации эксперимента и пресс-конференции.

Проверять эффективность реализуемых мер хотят через проведение социологических исследований населения раз в полгода.