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СВО 18 ноября 2024 08:39

Власти Татарстана опровергли уничтожение дрона ВСУ под Казанью вертолетом Ка-52

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Власти Татарстана опровергли уничтожение дрона ВСУ под Казанью вертолетом Ка-52
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Появившееся в интернете видео уничтожения украинского беспилотника российским вертолетом Ка-52 не имеет отношения к Татарстану. Об этом заявила руководитель пресс-служба Раиса РТ Лилия Галимова.

«В выходные в Сети, а также в отдельных средствах массовой информации появились публикации якобы из Казани, сопровождаемые видеокадрами уничтожения вертолетом Ка-52 украинского БПЛА. Информируем, что подобных фактов на территории Республики Татарстан зафиксировано не было», — подчеркнула Галимова.

Видео уничтожения дрона опубликовал Telegram-канал «Рыбарь», освещающий ход специальной военной операции на Украине. Затем о якобы имевшем место инциденте со ссылкой на «Рыбаря» написала «Российская газета».

#беспилотник #атака беспилотников
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