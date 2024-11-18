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Власти Татарстана опровергли уничтожение дрона ВСУ под Казанью вертолетом Ка-52
Появившееся в интернете видео уничтожения украинского беспилотника российским вертолетом Ка-52 не имеет отношения к Татарстану. Об этом заявила руководитель пресс-служба Раиса РТ Лилия Галимова.
«В выходные в Сети, а также в отдельных средствах массовой информации появились публикации якобы из Казани, сопровождаемые видеокадрами уничтожения вертолетом Ка-52 украинского БПЛА. Информируем, что подобных фактов на территории Республики Татарстан зафиксировано не было», — подчеркнула Галимова.
Видео уничтожения дрона опубликовал Telegram-канал «Рыбарь», освещающий ход специальной военной операции на Украине. Затем о якобы имевшем место инциденте со ссылкой на «Рыбаря» написала «Российская газета».
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