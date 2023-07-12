Власти Татарстана объяснили дороговизну отдыха в глэмпингах

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Повышенный ценник отдыха в глэмпингах Татарстана обусловлен их удаленностью от городской инфраструктуры. Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов объяснил ситуацию и рассказал о ценах на этот вид отдыха в регионе.

«Во-первых, цены везде разные, — отметил он, отвечая на вопрос модератора. — Сформировавшееся мнение, что всё это очень дорого, оно ошибочно. Надо понимать, что вы приезжаете на какую-то природную локацию. Она находится далеко от всех инженерных сетей, рабочей силы, и вам в этом месте создают очень комфортные условия».

По его словам, часто условия размещения в глэмпингах соответствуют условиям в четырехзвездочном городском отеле, при этом всё это создается вдалеке от ресурсов.

«Естественно, стоимость создания условий там гораздо выше, чем в центре города. У вас газовая труба проходит с вашим участком, рядом находится автобусная остановка и продукты никуда не надо ездить покупать. Поэтому при создании таких же условий на природе себестоимость этих услуг гораздо выше. Чашка кофе в центре города или чашка кофе на пике горы не может стоит одинаково», — пояснил он.

Иванов заметил, что в Татарстане представлен широкий выбор глэмпингов — стоимость проживания в них варьируется от 3 до 25 тыс. рублей в сутки. Есть объекты и по демократической цене, так называемые сафари-тенты, некоторые из них даже не работают круглосуточно.

Развитие глэмпинов произошло из-за пандемии коронавируса и действовавших на ее фоне ограничений на путешествия. По словам главы ведомства, здесь совпали два тренда — закрытие границ и федеральные меры поддержки, которые усилило развитие этих объектов.

«Толчок такой произошел из-за роста запросов, но и появились инструменты господдержки развития такого вида отдыха. Границы были закрыты, а жителям нашим нужно было где-то отдыхать. Федеральное Правительство поняло этот запрос. Был выработан механизм поддержки в виде субсидий на создание модульных некапитальных объектов. Такие объекты строятся быстро, и они позволяют создать относительно недорогой и качественный номерной фонд, куда можно поехать», — сказал Иванов.

По словам спикера, уровень запроса среди татарстанцев на отдых на природе очень высок.

«Запрос на отдых на природе всегда был, и он сейчас растет. Растет нагрузка на нас как на жителей больших городов. Нам хочется отдохнуть, оказаться в тишине, где телефон не звонит каждые три минуты. Послушать звук ветра, посидеть у костра. Таких вещей требуется больше с возрастанием цифровой нагрузки на людей, живущих в нашей стране», — полагает он.