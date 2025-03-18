Власти Татарстана обсуди вопросы поддержки НКО и выгула домашних животных

Сегодня в Госсовете состоялось совместное заседание Комитета по законности и правопорядку и Экспертного совета при комитете, на котором депутаты обсудили вопросы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в республике. Кроме того, парламентарии рассмотрели законопроекты о внесении изменений в Кодекс РТ об административных правонарушениях и республиканский закон об обращениях граждан в РТ». В работе заседания приняли участие зампредседателя республиканского парламента Юрий Камалтынов и помощник Раиса РТ, полномочный представитель Раиса РТ в Госсовете Тимур Нагуманов.

Как отметила директор Республиканского ресурсного центра по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Зульфия Сафина, АНО «РРЦ» является единым грантооператором конкурсов на предоставление грантов Раиса РТ на развитие гражданского общества.

Как сообщили в пресс-службе Госсовета РТ, республиканский центр проводит обучающие семинары для социально ориентированных некоммерческих организаций – участников конкурса, рабочие встречи с межмуниципальными ресурсными центрами по поддержке СОНКО в вопросах реализации социальных проектов на территории муниципалитетов, внешнюю оценку результатов поддержанных проектов и других необходимых конкурсных процедур.

В 2022 и 2023 годах из республиканского бюджета на поддержку СОНКО выделили 53,3 млн рублей. В 2024 году объем республиканских субсидий составил 88,3 млн рублей и получен грант Президента РФ на развитие гражданского общества в размере 71,4 млн рублей. В этом году аналогичные средства запланированы в сумме 88,3 млн рублей и 70 млн рублей соответственно.

В 2024 году на конкурс с общим грантовым фондом в размере 159,7 млн рублей зарегистрировали 362 заявки СОНКО из 44 муниципальных образований Татарстана и 30 субъектов РФ. Победителями конкурса стали 151 СОНКО, в том числе 14 проектов из 14 субъектов РФ.

По словам Сафиной, традиционно в конкурсах наибольшее количество победителей представлено в направлениях социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, развития татарской национальной культуры и сохранения традиций, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства.

Председатель комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров, депутат Госсовета Марат Бариев и председатель Экспертного совета при комитете Валентин Паймухин отметили, что нужно контролировать эффективность использования выделяемых бюджетных средств, повышать качество оценки результатов, а также помогать муниципалитетам оформлять заявительные документы.

Также на заседании комитета рассмотрели кандидатуры для избрания мировыми судьями РТ. Кандидатов представил председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов. По его предложению депутаты рекомендовали кандидатуры Ландыш Тимофеевой и Татьяны Ярцевой для избрания мировыми судьями РТ сроком на три года на судебный участок №1 и судебный участок №2 по Заинскому судебному району соответственно.

Нагуманов представил парламентскому комитету кандидатов для назначения представителями общественности в Квалификационной коллегии судей республики, поддержанных Раисом РТ. Решением комитета представленные кандидатуры Аделя Абдуллина, Игоря Антонова, Ильнура Гараева, Ленара Гумерова, Юлии Мочаловой и Ильдара Нафиева рекомендованы Госсовету для назначения.

В рамках рассмотрения проекта закона РТ «О внесении изменений в Кодекс РТ об административных правонарушениях» депутаты заслушали информацию начальника ГУ ветеринарии при кабине РТ Алмаза Хисамутдинова. Он напомнил, что по закону органы госвласти субъектов РФ могут устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу. Соответствующие требования в Татарстане установлены постановлением Правительства республики. В числе требований предусмотрена обязательная регистрация собак, содержащихся на территории республики, а также запрещено содержание домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов и на их придомовых территориях.

«Законопроектом устанавливается административная ответственность для граждан, владельцев домашних животных в виде штрафа в размере от 2 тысяч рублей до 4 тысяч рублей за нарушение требований по содержанию домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов и на их придомовых территориях, а также за отсутствие обязательной регистрации собаки. Повторное нарушение требования об обязательной регистрации собаки повлечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей», – отметил Алмаз Хисамутдинов.

На заседании комитета были рассмотрены и другие вопросы.